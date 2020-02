Faber ziet progressie bij Madueke: ‘Als hij zo doorgaat, gaat hij des te eerder starten’

PSV zit nog midden in de lange preek bij een ongekende treurmis. Hoewel de uitslag anders doet bevroeden, was de nederlaag tegen Ajax een kansloze. ,,Voor rust was het vooral tegenhouden. In de tweede helft waren er meer fases waarin het liep zoals we dat wilden”, zei trainer Ernest Faber na afloop. ,,Teleurstellend, er was meer uit te halen.”

,,We hebben niet echt veel grote kansen gekregen. Ik vond het onrustig van onze kant. In de trainingen is iedereen scherp en vol zelfvertrouwen. Dan moet het hier gebeuren en gebeurt het niet. Het zal misschien de laatste horde zijn om er doorheen te komen. We scoren daarnaast moeilijk en hebben niet iemand die er nu makkelijk ballen inlegt.”



Voor PSV debuteerde Ricardo Rodríguez en de 17-jarige Noni Madueke viel opnieuw in. ,,Ricardo is rustig aan de bal en geeft wat rust in het elftal”, zei Faber. ,,Hij heeft gisteren voor het eerst meegetraind en voor een basisplek was hij net niet fit genoeg. Zijn aanwezigheid geeft wat meer zekerheid en we moeten zorgen dat hij heel blijft.”



Madueke



Madueke oogde gevaarlijk in de korte tijd die hij op het veld stond. Het gaat snel met hem. ,,We hebben met Noni een traject met Jong PSV nu even overgeslagen. Als hij zo doorgaat, des te eerder gaat hij starten in de basis. Hij is een topscorer in de jeugd, traint goed en wij zijn op zoek naar doelpunten. De kans is best groot dat we nu voor wat meer onbevangenheid gaan kiezen.”