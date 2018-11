Mark van Bommel kan zaterdag vermoedelijk met een ongewijzigde basis met PSV de competitie hervatten tegen sc Heerenveen. Alleen Steven Bergwijn had afgelopen week weer lichte enkelklachten, maar lijkt in het Philips Stadion gewoon aan te haken. En als dat onverhoopt niet lukt, is er altijd nog Donyell Malen. Hij zit van alle reserves het dichtst op de eerste elf en is op basis van speelminuten ‘de twaalfde man’. Malen kwam als enige PSV’er dit seizoen in alle officiële duels in actie, om maar een voorbeeld te noemen.