Familie Lonwijk: met drie kinderen hard op weg naar een leven als prof

Van Bommel - Hofland: broeder­strijd bij de club waar het begon

9:17 Vlakbij de gastenkleedkamer in het stadion van Fortuna Sittard hangt een reusachtige afbeelding van Mark van Bommel. Naast hem in de catacomben siert een portret van Kevin Hofland de muur, de man die momenteel als assistent-coach een prominente rol vervult bij de nieuwkomer in de eredivisie.