Fans van PEC Zwolle gaan applaudisseren voor pechvogel Ryan Thomas

PSV informeer­de wel naar Austra­lisch internatio­nal Behich, maar pakte niet door

22 augustus PSV heeft in deze transferperiode geïnformeerd naar de diensten van Australisch international Aziz Behich, maar pakte nog niet door. Berichten vanuit Turkije dat er al sprake is van een deal met de 27-jarige linksback en zijn club Bursaspor zijn onzinnig. Behich is wel een optie die door PSV is verkend, maar op dit moment speelt de zaak niet. Alleen met de zaakwaarnemer van de speler is gesproken.