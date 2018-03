FC Eindhoven afgegleden na machtsstrijd, scheuring en adviezen Tscheu la Ling

Er heerst hevige onrust bij en rondom FC Eindhoven, waar de afgelopen jaren een verscheurende machtsstrijd heeft gewoed. Vrijdag is in het ED een reconstructie te lezen. In plaats van de gewenste promotie naar de eredivisie is de club weer een lelijk eendje in de eerste divisie. De tribunes in het Jan Louwers Stadion aan de Aalsterweg lopen leeg, sponsoren lopen of blijven weg en het is een repeterende stoelendans op bestuurlijk niveau. Clubcoryfeeën verdwijnen en maken plaats voor nieuwelingen die de huidige koers van de club steunen. Ze kijken vanuit hun eigen skybox toe op de ontwikkelingen.