FC Eindhoven en PSV komen er weer niet uit, Lichtstad-derby 'geskipt'

Opnieuw is het PSV en FC Eindhoven niet gelukt om na dit seizoen een duel om de 'Lichtstad-trofee' in te plannen. PSV wilde de wedstrijd graag op 30 juni afwerken, als de ploeg net aan de voorbereiding op het komende voetbaljaar is begonnen. FC Eindhoven begint echter pas op 7 juli met de preparatie op het volgende seizoen. Een latere datum komt PSV niet uit, aangezien de ploeg dan al op trainingskamp is en zich stilaan gaat opmaken voor de openingswedstrijd op 4 augustus.

PSV speelt dan in eigen huis om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord. Het is nog niet honderd procent zeker wanneer PSV in Europa start, al heeft het er alle schijn van dat dit pas eind augustus is. De club kiest altijd voor een opbouw bij de tegenstanders in de oefenwedstrijden. Naarmate de officiële wedstrijden naderen, worden de tegenstanders sterker. PSV oefende vorig jaar maar in één duel tegen een ploeg uit de eerste divisie: RKC.