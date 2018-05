FC Twente moet nu van binnenuit gezond worden

De grootste verrassing van het net afgelopen eredivisieseizoen was niet het kampioenschap van PSV, maar de directe degradatie van FC Twente. De club die in 2010 eindelijk de belofte uit het eigen clublied werkelijkheid liet worden, is sportief dieper gevallen dan iedereen voor mogelijk had gehouden.

Onder het bewind van coach René Hake leek FC Twente vorig jaar al af te rekenen met een zwart (in figuurlijke zin dan) financieel tijdperk onder leiding van voorzitter Joop Munsterman en commissaris Aldo van der Laan. Zij wisten zich omringd door de nodige ja-knikkers. Meelopers en slapers, mag je ze ook noemen. Wat de collega's van Tubantia op een gegeven moment blijkbaar eerder dan zij door hadden en ook opschreven, bleek bittere ernst. Door financieel gerommel belandde de club in een poel van ellende en FC Twente moest dieper dan diep door het stof.

Zevende

Vorig jaar was er na alle trammelant plots een mooie zevende plek in de eindstand van de eredivisie. Een beloning in de vorm van een play off-ticket voor Europa League-voetbal bleef vanwege een KNVB-straf voor het eerdere gesjoemel van Munsterman en co uit. Dit seizoen ging zo'n beetje alles mis wat er maar mis kon gaan. Natuurlijk was de slagkracht van FC Twente na het geknoei uit de periode-Munsterman gedevalueerd, maar plek achttien is bij de mogelijkheden van deze club echt ongelooflijk. De degradatie van FC Twente van dit jaar is zonder twijfel een van de grootste wanprestaties uit de geschiedenis van het Nederlands betaald voetbal. Daarvoor heeft inmiddels Jan van Halst zijn verantwoordelijkheid genomen en Gertjan Verbeek sneuvelde eerder al, eigenlijk te laat.

Munsterman

FC Twente denkt er nu bijvoorbeeld aan om een oude compensatieregeling voor tv-gelden uit de periode-Munsterman de nek om te draaien, zo viel in Tubantia te lezen. Weinig andere clubs zijn vermoedelijk bereid om de kampioen van 2010 daarin tegemoet te komen. Degradatie betekent pijn lijden en offers brengen. Nog meer vet zal in Enschede van de botten moeten, een proces dat de afgelopen jaren al is ingezet. Het dak repareren als de zon schijnt, zoals dat door financieel directeuren en economen soms wordt genoemd, is vaak al een rotklus. Het dak repareren als het regent, is helemaal een hels karwei. Het zal toch moeten.

Tv-gelden

Niemand heeft belang bij een FC Twente dat omvalt, maar uit niks is vooralsnog gebleken dat daarvan sprake is of zal zijn. Twee jaar geleden werd dat scenario al vanuit de club geschetst en dat leek wel erg pessimistisch. Bij velen leeft de gedachte dat FC Twente van binnenuit gezond moet worden en maar eens een tijdje op de blaren moet zitten. Ajax liet gisteren al weten best mee te willen denken met de zo geplaagde club, maar niet aan gemaakte afspraken over tv-gelden te willen tornen. PSV communiceert over dit soort dingen niet via de media voor er vergaderd wordt, maar het zal geen verrassing zijn dat de leiding er op hoofdlijnen niet anders over denkt dan Ajax.

Sanders

Pas als het dak bij FC Twente echt weg dreigt te waaien, zullen de andere clubs of andere instanties de Tukkers misschien weer een keer ter wille willen zijn. De gemeente Enschede deed in 2017 al een duit in het zakje, door het handhaven van leningen en een garantstelling. PSV kreeg het in 2011 ook voor elkaar, toen de club door een structureel te hoog uitgavenpatroon in financiële nood dreigde te belanden. De gemeente Eindhoven stak toen de helpende hand toe (en profiteert daar via een destijds gekozen financieringsconstructie tot de dag van vandaag nog van). De club bezuinigde ook, onder leiding van toenmalig topman Tiny Sanders. Hij liet een goed en gezond fundament achter voor zijn opvolger Toon Gerbrands, die verder kon bouwen. Bij PSV is het overigens nog lang geen vetpot zoals bij Ajax en de club moet nog steeds goed op de kosten letten.