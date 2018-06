Fenerbahçe meldt zich bij PSV en onderhandelt over transfer Cocu

De verwachting is dat het proces op korte termijn en met goed gevolg zal worden afgerond, al laat PSV de intern geliefde Cocu niet zonder slag of stoot gaan. De verbintenis van de coach moet worden afgekocht, waarbij voor de buitenwacht niet duidelijk is hoeveel geld daarmee gemoeid is. De trainer heeft zelf zijn zinnen gezet op het Turkse avontuur en gaat er met 'Fener' waarschijnlijk wel uitkomen.

Mark van Bommel

Cocu is vijf jaar trainer geweest van PSV en velen bij PSV staan perplex van zijn naderende vertrek. Niettemin is er met Mark van Bommel een mogelijke opvolger voorhanden, die op dit moment echter actief is op het WK. Hij is in ieder geval tot en met 26 juni bij de nationale ploeg van Australië, dat op die datum de laatste poulewedstrijd op het WK speelt. Van Bommel is er assistent-coach onder zijn schoonvader Bert van Marwijk.