'Feyenoord dacht serieus na over kopen Romário van PSV'

Op het eerste gezicht lijkt het een ietwat curieuze combinatie. Voetbaljournalist Frans van den Nieuwenhof uit Nuenen, in en rondom Eindhoven vooral bekend omdat hij jarenlang PSV volgde, die een boek schrijft over en met Feyenoord-icoon Willem van Hanegem (74). ,,In de jaren tachtig spraken we elkaar bij een interview voor het eerst. Ik heb ook veel werk gedaan dat niet PSV-gerelateerd was", zegt Van den Nieuwenhof.

Vorige week lanceerden auteur en 'De Kromme' het werk 'Buitenkant Links', waarin Van Hanegem zijn voetbalvisie ontvouwt en een aantal anekdotes aan het publiek toevertrouwt. Een van de meest opvallende passages is die waarin Van Hanegem zich uitspreekt tegen de almaar uitdijende trainers- en begeleidingsstaf bij veel voetbalclubs. ,,Het liefst zou hij volgens mij nog een keer als trainer een club leiden met bij wijze van spreken één assistent, een keeperstrainer, verzorger en dokter", denkt Van den Nieuwenhof (54). ,,Ook het zogeheten totaalvoetbal tijdens het WK van 1974 komt ter sprake in het boek. Er is voor het toernooi nooit serieus op getraind, maar het ontstond bij toeval door de kwaliteiten binnen Oranje. Later is het weer overboord gegaan."

Financiers

Ook over PSV is het nodige te lezen. ,,Een van de dingen die ik nog niet wist, is dat er binnen Feyenoord in 1993 serieus nagedacht is over het eventueel aantrekken van Romário, die bij PSV aan zijn laatste maanden bezig was. Hij is toen naar FC Barcelona vertrokken, maar binnen Feyenoord leefde werkelijk het idee dat hij via een paar goede financiers haalbaar was geweest."

De Wolf

De Rotterdammers pakten dat jaar met Van Hanegem als hoofdcoach de landstitel. Hij leidde een ploeg met onder anderen John de Wolf en Henk Fraser als boegbeelden. Een karakterteam, dat toesloeg toen PSV in de eindfase van het seizoen door de hoeven zakte. ,,In die groep, met toch een paar bikkelharde verdedigers, leefde volgens Van Hanegem het idee dat je een speler als Romário wel fel, maar nooit unfair mocht aanpakken. Daarvoor had hij te veel klasse, vond men. Er wordt in het voetbal natuurlijk wel eens uitgedeeld, maar zo'n speler schop je niet, zei hij erover."

Intentie

Van den Nieuwenhof benaderde Van Hanegem vorig jaar niet met de intentie om een boek te gaan schrijven, maar met het idee om een verhaal van een paar pagina's te maken. Van het een kwam het ander en uiteindelijk ontstond na ongeveer twintig gesprekken van pakweg twee uur een nieuwe aanvulling op reeds bestaande biografieën van de middenvelder. Een man die 35 jaar na het beëindigen van zijn carrière nog altijd enorme populariteit door heel Nederland geniet. ,,Willem is recht voor z'n raap, vindt sport veel belangrijker dan geld en is ongelooflijk gevat", stelt de voormalig ED- en VI-journalist. ,,Hij heeft de nodige overeenkomsten met Willy van der Kuijlen, die ook onder alle omstandigheden zichzelf bleef en geen concessies deed aan wat hij vond."