Feyenoord-fans gaan bij gastvrij PSV over de schreef met vuurwerk: 'Dit helpt niet mee'

Het nationale voetbalseizoen was zaterdagavond een halve minuut aan de gang en lag daarna alweer even stil. Vanuit het Feyenoord-vak werd tijdens PSV-Feyenoord in het Philips Stadion veel vuurwerk op het veld gegooid, nota bene in de richting van de 'eigen' keeper Justin Bijlow. Fakkels zorgden op de tribune voor een kort brandje en belemmerden het zicht op het veld.

PSV-directeur Toon Gerbrands baalde na afloop van de wedstrijd niet alleen van het verlies (na strafschoppen, red.) van zijn ploeg, maar ook van het begin van het duel. ,,We zullen een en ander evalueren, maar dit helpt natuurlijk niet mee", zei hij. PSV toonde zich al in mei gastvrij richting Feyenoord-fans en gaf toen al aan ongeveer 5.000 Rotterdamse supporters te willen toelaten in het duel om de Johan Cruijff Schaal. Tegenwoordig wordt die wedstrijd gespeeld in het stadion van de landskampioen.