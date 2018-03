Feyenoord kan PSV al niet meer inhalen en wordt onttroond als kampioen

Nabeschouwing PSV neemt ook horde FC Utrecht in de jacht op landstitel 24

3 maart PSV heeft ook de horde FC Utrecht genomen in de jacht op de 24ste landstitel. De ploeg van Phillip Cocu had in eerste instantie moeite met het spel van de Domstedelingen, maar stond in een mum van een tijd met 2-0 voor. Met nog een schitterende goal van Steven Bergwijn kwam de eindstand op het bord (3-0).