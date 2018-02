Feyenoord-PSV: 'Bijzondere sfeer vraagt om ervaring'

Zondagmiddag worden de vragen beantwoord, als PSV het in de Kuip opneemt tegen de Rotterdammers. Op een plek waaraan PSV bepaald niet de beste herinneringen bewaard. De ploeg won in de afgelopen acht edities maar een keer van Feyenoord, het bekerduel van januari meegeteld. Vorig jaar in februari was er voor PSV een slechte ervaring, toen het uitzicht op het kampioenschap door een nederlaag ineens volledig verdween. Het moment waarop keeper Jeroen Zoet door doellijntechnologie een goal tegen kreeg, ging de wereld over. Niettemin viel met name op dat PSV zich het eerste kwartier liet aftroeven door Feyenoord, dat de mat opererende Eindhovenaren vastzette en scoorde.

Indruk

,,Die ene wedstrijd, toen waren we misschien toch onder de indruk van het stadion, de mensen, de sfeer. In de laatste wedstrijd van vorige maand was dat al vele malen minder zo", vindt trainer Phillip Cocu. ,,Dat is in deze duels ook een belangrijk aspect, dat we daar een stapje in zetten en meegaan en mee kunnen. Als je met de omstandigheden om kunnen gaan, dan zijn dit de meest bijzondere wedstrijden en leef je er zelfs naar toe. Er hangt een bijzondere sfeer en dat is aan de ene kant heel mooi. Als je heel jong bent en je hebt dat nog niet zo vaak ervaren, levert dat soms spanning op. Wat helpt, is deze wedstrijden spelen."