Fitheid is de komende maanden het extra wapen in de strijd tussen PSV en Ajax

Als de bal zondag in de Johan Cruijff Arena in het duel tussen Ajax en PSV voor het eerst rolt, start voor de topclubs een ware slijtageslag in de jacht op de landstitel van dit seizoen. Aan de ene kant is er blijdschap dat in deze crisistijd ‘gewoon’ gevoetbald kan en mag worden, maar sportief zal het veel kruim kosten om in alle wedstrijden telkens het beste eruit halen. Niet alleen kwaliteit geeft straks de doorslag, maar het algehele gevoelen is ook dat fitheid en de kracht van de bank deze maanden nóg belangrijker is dan anders. Dubbele programma's zijn de komende twee maanden regel en een paar dagen extra rust uitzondering.