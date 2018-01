Florida-blog (1): Zomers weekje voor PSV

Florida is natuurlijk 'the American dream', maar zie er eerst maar eens binnen te komen.... Na ruim tien uur vliegen dachten Voetbal International-collega Marco Timmer en ik gisteravond al aan een stukje pizza, wat tonijnsalade, een glas cola en misschien een pilsje (eentje dan). De hardwerkende, maar matig bemenste douane in Orlando beroofde ons en alle andere vliegtuigpassagiers al snel van deze aanlokkelijke beelden. Niet het eerste voor een sportverslaggever om over te schrijven, maar dit was toch tamelijk absurd. In elf uur hadden we 7.295 kilometer overbrugd. Drie uur en een kwartier later was daar nog eens 0,15 kilometer bijgekomen. Voor een aantal andere passagiers duurde dat laatste stukje zelfs vier of vijf uur. Een gesprekje bij de douane, een stel vingerafdrukken, foto-sessies en een paar formulieren verder, waarvan een met een groot zwart kruis naast een curieuze compositiefoto, leerde ons dat het op Schiphol en Eindhoven Airport nog niet zo gek geregeld is.