Fodé Fofana leert bij Jong PSV nog veel bij en wil verbeteren in ‘vechtwedstrijden’

Voor Fodé Fofana was de zomer leerzaam, met veel momenten bij het eerste elftal van PSV. En mooi natuurlijk, met een nieuw contract op zak. Hij ziet in vechtwedstrijden mogelijkheden om progressie te boeken.

Hij had vrijdagavond dolgraag de blikvanger bij Jong PSV-Jong Ajax willen worden, maar moet even passen. Lichte fysieke klachten maken dat Fodé Fofana niet voor het eerst in de basis van de beloftentopper kan starten, maar in de rest van het seizoen komen er voor hem ongetwijfeld nog kansen genoeg om te stralen. Onlangs verlengde de 18-jarige spits zijn contract bij PSV tot medio 2025 en voorlopig mag hij zich in de Keuken Kampioen Divisie bewijzen.

Kansen pakken

,,Een goede competitie om jezelf te laten zien”, zei hij deze week na een nieuwe mijlpaal in zijn carrière. Fofana maakte zijn debuut bij Jong Oranje en klom in Zeist weer een stapje op de ladder. ,,Bij Jong PSV leer ik nog veel en is het belangrijk dat ik mijn kansen pak en doelpunten maak. In de eerste divisie kom je ploegen tegen die willen voetballen en soms ook teams die er tegen ons vooral een vechtwedstrijd van willen maken. Als collectief hebben wij het dan nog moeilijk om goede kansen te creëren en zelf wil ik me in die duels ook verbeteren.”

Professioneel

Spelen tegen namen als pakweg ADO, NAC en De Graafschap? Fofana vindt het mooi dat het kan. ,,Ik heb deze zomer veel bij de A-selectie gespeeld en getraind. Daar leerde ik hoe ik me nog beter kan voorbereiden op het maken van acties in wedstrijden. Dat alle spelers daar op en top professioneel zijn, is geen verrassing. Ik ben zelf vanuit onze opleiding niet anders gewend, alleen is de belasting op het hoogste niveau natuurlijk een stuk hoger. Mijn lichaam kan dat steeds beter aan.”

Details

Samen met Ruud van Nistelrooy probeert hij nu te werken aan de details die van hem een veelscorende spits in het betaald voetbal kunnen maken. ,,We praten veel. Hij houdt me scherp om de dingen uit te voeren zoals we ze hebben afgesproken. En ook om dat te blijven doen als iets een keer niet lukt”, zegt Fofana. Als iemand hem goede adviezen zou kunnen geven, is het uiteraard de 45-jarige oud-international. ,,Juist omdat ik deze zomer veel bij de A-selectie was, hebben we wat minder samen kunnen werken. Nu gaan we er tegenaan om er een mooi seizoen van te maken.”

Binnen en buiten PSV zijn de ogen op hem gericht, als vermeend man voor de toekomst. Fofana vindt dat niet erg. ,,Ik probeer gewoon rustig te blijven en wil er alles aan doen om door te breken.”

Volledig scherm Het debuut van Fodé Fofana bij Jong Oranje was deze week een feit. © ANP