Fortuna Sittard promoveert door winst op Jong PSV

Jong PSV startte met een opstelling waarin namens de A-selectie Koopmans, middenvelder Dante Rigo en verdediger Armando Obispo uitkwamen. De ploeg maakte nog aanspraak op de vierde periodetitel, maar had in Sittard moeten winnen om deze ook daadwerkelijk te bemachtigen. Vooral dankzij Koopmans hield Jong PSV in de eerste helft stand. De opbouw van de beloften was in het promotieduel in Limburg te vaak chaotisch. Ondanks het matige spel aan de bal bleef Jong PSV tot in de slotfase in de wedstrijd, mede omdat Fortuna de kansen niet afmaakte. Naast Rigo kon ook invaller Joey Konings nog een keer bij Özer komen, maar hij kon niet tot een gevaarlijk schot komen.