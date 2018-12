Fraaie cijfers voor verdedigers en aanvallers van PSV

Slechts twee keer eerder in de geschiedenis had PSV nóg minder tegengoals. Alleen in de seizoenen 1977-1978 en 2006-2007 hoefde de goalie van de Eindhovenaren minder vaak te vissen na zestien duels. In beide voetbaljaren was dat zes keer na deze hoeveelheid wedstrijden. Eenmaal was het aantal tegentreffers ook zeven in deze fase van het seizoen, in voetbaljaar 2016-2017.



Het aantal eigen treffers van PSV is met 57 ook historisch hoog. Alleen in seizoen 1987-1988 scoorde PSV vaker na zestien eredivisieduels: 66 keer. Het huidige aantal biedt perspectief op een seizoen met meer dan honderd goals. Dat lukte PSV voor het laatst in seizoen 2012-2013 onder Dick Advocaat.