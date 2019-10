Frank Arnesen na negen maanden alweer weggezonden bij Anderlecht

PSV in Noorwegen: van enorme blamage naar zuinige revanche

2 oktober PSV treft donderdag voor de tweede keer in de historie van de Eindhovense club Rosenborg. Het zal voor PSV de vierde wedstrijd worden in Noorwegen. Van de drie eerdere duels van PSV in het Scandinavische land won de ploeg er twee. Een keer moest PSV zonder punten in de tas terug in het vliegtuig stappen. Een overzicht.