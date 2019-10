Frans jeugdinternational Claudio Gomes (19) groeit bij Jong PSV

Als een aanvoerder gaf Jong PSV-middenvelder Claudio Gomes (19) vrijdagavond na de 1-0-nederlaag bij NEC zijn analyse over de wedstrijd. De jonge Fransman voetbalde bij de beloftenploeg in de as van het elftal als een leider en ontwikkelt zich in de eerste maanden van het nieuwe seizoen goed.

,,Ik ben trots op mijn ploeggenoten omdat we alles deden wat we konden, alleen misten we scherpte in de eindfase", zei de Manchester City-huurling. Jong PSV heeft dit seizoen nog geen punt gepakt in een uitwedstrijd en de resultaten zijn mager.

Toch is er bij een aantal spelers uit het team van Peter Uneken zeker progressie te zien en daar is het PSV nu net om te doen. Gomes is een van hen en is blij dat hij voor een tijdelijk verblijf in de Keuken Kampioen Divisie heeft gekozen. ,,We spelen tegen ploegen van niveau en vanavond zat er veel publiek. Dat kom je bij de beloften maar zelden tegen. Vergeleken met het begin van dit seizoen gaat het bij ons stukken beter en als we die lijn doortrekken, komen de resultaten ook."