Gakpo denkt dat hij nog genoeg progressie kan maken: ‘Het gaat goed en ik moet hard blijven werken’

,,Na een korte zomer ben ik snel ingestroomd. Op dat moment had ik lang geen wedstrijden gespeeld. In het begin had het beter gekund, maar uiteindelijk kom ik terug op niveau. Ik wil iets bijdragen voor het team, met goals en assists”, zei de maker van het eerste doelpunt in de perszaal van het Philips Stadion.

Oranje

Volgende week meldt de 22-jarige PSV'er zich bij Oranje, waar hij ‘gewoon zijn best gaat doen’ en kijkt wat de trainer beslist. Bij PSV speelt hij dit seizoen iets meer aan de buitenkant dan vorig seizoen, zo lijkt het. ,,We zijn vrij in het kiezen van positie als we aan de bal zijn en vinden daar een goede mix. De trainer vraagt veel van me in het verdedigende en aanvallende werk en ik moet zo vaak mogeljk betrokken zijn bij het spel. Daar heb ik stappen in gezet denk ik. Mario Götze zwerft iets meer in het midden denk ik. Vanavond hadden we een fase waarin het niet lekker liep en we op achterstand kwamen, maar we hebben een ploeg die dat kan omdraaien.”