Gakpo geschorst omdat hij shirt over hoofd trok na goal tegen Feyenoord: ‘Heb er spijt van’

De ontlading was groot bij Cody Gakpo nadat hij scoorde tegen Feyenoord. Hij trok tijdens het juichen zijn shirt over zijn hoofd en kreeg daarvoor een gele kaart, zijn vijfde van het seizoen. En dus is hij geschorst tegen FC Groningen. ,,Regels zijn regels. Daar moet ik me ook aan houden.”

Gakpo toonde zich schuldbewust. ,,Ik wist ook niet dat ik mijn shirt niet over mijn hoofd mocht trekken. Ik heb er spijt van, want ik ben er de volgende wedstrijd (uit tegen FC Groningen, red.) niet bij. En die had ik graag willen spelen.” Zeker omdat hij nu in prima vorm steekt. Gakpo scoorde tegen Feyenoord voor de derde keer op rij in een competitieduel. Hij staat op zeven goals en zeven assists in de eredivisie. ,,Ik kan er nog veel meer uithalen.”

De Eindhovenaar vond ook dat het spel van PSV in de eerste helft veel beter kon. ,,We speelden een mindere eerste helft en een goede tweede helft. Dat zie je wel vaker in wedstrijden dat de helften niet hetzelfde zijn. Gelukkig hadden we een goede afsluiter.”

Ziek geweest