Gakpo had glansrol Madueke tegen Ajax ergens wel aan zien komen: ‘Train iedere dag met hem’

Cody Gakpo (22) weet al een tijdje wat Noni Madueke in zijn mars heeft. Dat de Engelse aanvaller nu de ene na de andere goal maakt én ook tegen Ajax de absolute uitblinker was, had hij ergens wel aan zien komen. ,,Ik train iedere dag met hem en weet hoe goed hij is. Nu komt het er ook écht uit.”

Madueke is momenteel de man in vorm bij PSV, hij draaide ook de hele voorbereiding mee bij PSV. Gakpo zelf sloot wat later aan, door zijn EK-deelname met Oranje, en lijkt nog wat tijd nodig te hebben om zijn beste vorm weer aan te tikken. Wel zag hij dat PSV er in de Johan Cruijff Schaal voor deze fase van de competitie goed op staat: ,,De balans is goed, we zijn wat verder dan vorig jaar. We herkennen nu beter de momenten wanneer we hoog moeten pressen, maar ook wanneer we op de counter moeten spelen. Dat zag je tegen Ajax ook wel terug.”

Quote Ik denk dat we ons nog verder door moeten ontwikke­len Cody Gakpo (22)

En toch, PSV had het de eerste helft niet makkelijk tegen Ajax. De rode kaart van Nicolas Tagliafico leek toch wel het breekpunt. Met de strijdlust zat het dan wel weer goed bij de Eindhovenaren, zag Gakpo. ,,Ik denk dat we erg hongerig waren om deze wedstrijd te winnen. We zitten in een goede flow en willen de lijn doortrekken, de Cruijff Schaal is een prijs. Die wilden we winnen”, zei de aanvaller. Ook voor hem was het de eerste prijs in 1.210 dagen.

Toch, één zwaluw maakt nog geen zomer, erkende Gakpo. Dat PSV er voor nu goed opstaat, is prettig, maar zegt nog niks. ,,Ik denk dat we ons verder door moeten ontwikkelen, om te beginnen tegen Midtjylland”, zei Gakpo over de terugwedstrijd in Denemarken. De play-offs voor de Champions League zijn binnen handbereik voor PSV.