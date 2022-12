Gakpo komende dagen in Engeland voor medische keuring en afronding transfer naar Liverpool

De 23-jarige Eindhovenaar trainde dinsdag niet meer mee bij PSV, waar Xavi Simons en Luuk de Jong wel weer aansloten. Gakpo kreeg van PSV de gelegenheid om zijn overgang naar Engeland af te ronden. Op de tribunes bij het trainingscomplex van PSV en binnen de selectie van de Eindhovenaren was zijn stap naar Liverpool het gesprek van de dag.

Conclusie was vooral dat het Gakpo enorm wordt gegund, de internationale toptransfer. Er is bij PSV nooit een wanklank over de door zaakwaarnemerskantoor SEG begeleide international te horen geweest. Op het veld groeide hij dit seizoen uit tot een van de beste spelers van de hele eredivisie, zo niet de beste.