Gakpo krijgt alsnog jobstijding en is er naar verwachting meerdere weken uit bij PSV

Cody Gakpo ligt er volgens de eerste voorzichtige verwachtingen meerdere weken uit bij PSV, waarschijnlijk drie. De aanvaller had na afloop van het duel met AS Monaco, waarin hij uit voorzorg werd gewisseld, enkelklachten en er is een lichte beschadiging geconstateerd. PSV zegt zelf in een officiële reactie dat nog nader onderzoek nodig is en dat nog niet zeker is of hij er zo lang uit is.