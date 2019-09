Gakpo over briefje en invalbeurt tegen Ajax: ‘Het heeft goed uitgepakt’

Video Dumfries over tactisch plan PSV: ‘We kiezen onze momenten zorgvuldig uit’

20:04 Ajax mocht dan wel meer balbezit hebben dan PSV, de Eindhovenaren kwamen er af en toe op de counter gevaarlijk uit. En dat was precies het plan van PSV. ,,We hebben veel snelheid voorin, het zou raar zijn als we dat niet zouden gebruiken”, stelde Denzel Dumfries na de 1-1 in Eindhoven.