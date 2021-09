Gakpo toont begrip voor omstreden wissel tegen Feyenoord: ‘Onze trainer denkt op deze manier’

Gakpo toonde zich diplomatiek. ,,Natuurlijk wil ik zoveel mogelijk spelen en de wedstrijd ook het liefst afmaken, maar we stonden achter. De trainer wilde iets nieuws erin brengen, vandaar dat hij me wisselde.” Gakpo wilde de nederlaag ook niet wijten aan de wissels, hij had het vooral over een gebrek aan energie en beleving. ,,Wat mee zou kunnen spelen is dat we donderdag een zware wedstrijd hebben gehad, maar dat mag geen excuus zijn voor een club als PSV. In de kleedkamer hebben we het over de wedstrijd gehad, ook over de wissels, maar dat doen we altijd. Het was niet zozeer positief of negatief, we waren met z'n allen vooral ontevreden over het resultaat.”