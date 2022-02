Gakpo ziet kampioenschap uit zicht verdwijnen voor PSV: ‘Het wordt nu wel lastig’

Om echt aanspraak te maken op de titel moet PSV ook meer thuis gaan geven in topwedstrijden: van de elf duels met AZ, Feyenoord en Ajax in de eredivisie onder trainer Roger Schmidt won de ploeg er maar eentje (dit seizoen met 0-3 bij AZ). Er lijkt inmiddels sprake van een heus complex, maar zo ver wilde Gakpo niet gaan. ,,We moeten ze wel gaan winnen, ja. Maar als je naar vandaag kijkt, moeten we hem gewoon over de streep trekken”, vond hij.

De Eindhovenaar noemde de 1-2 nederlaag ook een ‘beetje pech’. De winnende treffer van de Alkmaarders viel door een enorme inschattingsfout van Yvon Mvogo, die zaterdag juist de voorkeur kreeg boven Joël Drommel. ,,Het is verschrikkelijk voor Yvon, hij keepte verder een prima wedstrijd. Dan is het zonde als je hem zo over de bal heen ziet gaan, op dat soort momenten moeten we achter hem blijven staan. Ik ging meteen naar hem toe.”

Vertrek Schmidt

Over het aangekondigde vertrek van trainer Roger Schmidt hield hij zich enigszins op de vlakte. ,,Ik heb veel van hem geleerd en me goed ontwikkeld. Het is zonde dat hij vertrekt, maar we moeten deze keuze respecteren en verder als club. Nadat hij het mededeelde aan de groep, had iedereen er ook begrip voor. Zo gaan die dingen.”

Ondertussen moet PSV dit seizoen zo hoog mogelijk zien te eindigen. Als Ajax zondag van Heracles wint is de achterstand op de koppositie alweer vijf punten én als Feyenoord van Sparta wint, is het verschil met plek drie juist nog één punt. Gakpo geeft nog zeker niet op. ,,We blijven ons best doen en Ajax achter de vodden zitten.”