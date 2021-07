Galatasaray-coach Fatih Terim zegt het gewoon: ‘PSV is een hele grote club’

In aanloop naar het Champions League-duel van woensdagavond tussen PSV en Galatasaray raakten de supporters van eerst Galatasaray en later ook PSV er niet meer over uitgepraat. Zijn Galatasaray en PSV nou kleine of grote clubs?

Vanuit Turkije reageerden nogal wat fans van Galatasaray op sociale media onder de accounts van PSV met de mededeling dat het Eindhovense voetbalbolwerk een kleine club is. Dat zorgde weer voor enige reactie vanuit de PSV-aanhang.

Einde aan de discussie

Coach Fatih Terim van Galatasaray maakte gisteren aan de discussie over de omvang van de clubs met een duidelijk oordeel een einde. Dat hij Galatasaray een grote club vindt, lijdt gezien zijn lange verbondenheid aan deze club geen enkele twijfel. De trainer won zelfs al eens de UEFA-cup met de Turkse ploeg (in 2000). Wat vindt hij van de Nederlandse tegenstander? ,,PSV is een hele grote club met een grote historie”, zei hij dinsdag in aanloop naar het Champions League-duel in het Philips Stadion. ,,Kijk alleen al naar de foto's die hier in het stadion hangen.”

Serieuze aangelegenheid

Duidelijk dus en over naar het voetbal. Voor beide teams is het duel van woensdag een meer dan serieuze aangelegenheid, aangezien plaatsing voor Champions League-voetbal aan de orde is. Het is de tweede voorronde in een voorfase waarin beide ploegen na deze tweestrijd nóg twee hordes over moeten als ze in de groepsfase van de Champions League terecht willen komen.

Volgens Terim is zijn team klaar voor de strijd. ,,Als het om een officiële wedstrijd gaat, is Galatasaray altijd klaar”, zei hij, waarna hij ook de coach van PSV nog een compliment gaf. ,,Ik heb veel waardering voor trainer Roger Schmidt, die belangrijke dingen heeft gedaan in en voor het voetbal.”