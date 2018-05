Gastón Pereiro staat open voor een transfer

Gastón Pereiro staat na zijn derde seizoen in Eindhoven open voor een stap naar een andere club. Zijn zakelijke begeleider bekijkt momenteel de mogelijkheden om deze zomer een transfer te realiseren. Pereiro was dit seizoen, ondanks een matige periode net voor en na de winterstop, van cruciale waarde voor PSV. Hij scoorde in vijf van de zes topduels (met Ajax, Feyenoord en AZ), maar bleek in 'kleinere wedstrijden' wederom niet altijd thuis. Vorige seizoenen was dat ook al een manco van de 22-jarige Zuid-Amerikaan, die graag met en als nummer 10 speelt. De vraag blijft mede daarom of hij bij een langer verblijf niet nóg meer zou kunnen betekenen voor de ploeg.

Het vertrek van directeur voetbalzaken Marcel Brands valt hem zwaar. Pereiro heeft van de naar Everton verkassende PSV-baas altijd vertrouwen gevoeld. De Uruguayaan verdween dit seizoen tijdelijk uit de basis van trainer Phillip Cocu, maar knokte zich tijdens een blessureperiode van Marco van Ginkel terug in het elftal.

VfL Wolfsburg

Of er nu al concrete belangstelling is voor Pereiro, is onduidelijk. In een eerder stadium zou het Duitse VfL Wolfsburg volgens betrokkenen belangstelling hebben getoond voor de aanvallende middenvelder, die het WK op zeker lijkt te moeten missen. Hij zit niet in de voorselectie van bondscoach Óscar Tabárez, die begin juni zijn definitieve lijstje bij de FIFA moet inleveren. Voor Pereiro een hard gelag, omdat hij al enkele jaren vurig hoopte om erbij te mogen zijn. Zijn seizoenen bij PSV verliepen weliswaar productief, maar Pereiro kon nooit maandenlang een stabiele lijn handhaven. In de slotfase van het net afgelopen seizoen toonde hij wel over een iets langere periode een hoog niveau en was hij ook doeltreffend in de kampioenswedstrijd tegen Ajax.