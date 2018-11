Gedragen wedstrijdshirts PSV tegen FC Barcelona onder de hamer

VIDEO PSV is inmiddels bezig aan beste thuisserie sinds 1992: 38x ongeslagen

25 november Weinig clubrecords van PSV lijken voorlopig veilig onder het huidige team van Mark van Bommel. De ploeg bleef zaterdag voor de 38ste keer op rij ongeslagen in een eredivisieduel in het Philips Stadion. Daarmee is inmiddels sprake van de op drie na beste serie in de geschiedenis in het Philips Stadion.