Geen acute geldzorgen bij PSV, Helmond Sport en FC Eindhoven door coronacrisis

Alle drie regionale clubs uit het betaald voetbal (PSV, FC Eindhoven, Helmond Sport) vroegen deze week vanwege de coronacrisis werktijdverkorting aan voor hun personeel. Voor een groot deel van de werknemers is er op dit moment niks te doen en dat leidde tot het verzoek aan de overheid, net zoals ongeveer 80.000 andere bedrijven dat deden. Of de clubs ook daadwerkelijk een vergoeding krijgen, is nog maar de vraag. De overheid heeft eisen gesteld die niet zomaar gehaald worden.

Uit de kabinetsmaatregelen van deze week vloeit voort dat op zijn minst sprake moet zijn van een verwacht omzetverlies van twintig procent vanaf 1 maart. ,,Het is nu nog moeilijk te zeggen hoe groot eventuele verliezen precies zullen zijn. We kunnen niet in de toekomst kijken”, zegt FC Eindhoven-directeur Wim van den Broek. ,,Er kan directe en indirecte schade zijn. Op dit moment hebben wij in ieder geval geen acute liquiditeitsproblemen. We staan met de clubs in goed overleg om alle gevolgen in kaart te brengen.”

Salarissen

Helmond Sport en PSV kennen ook geen grote geldzorgen vanwege de corona-perikelen. Er zijn voldoende middelen om de salarissen door te betalen. PSV heeft een stevig eigen vermogen en kan na acht jaar op rij met netto-winst een flinke stoot hebben, bij de beide eerstedivisionisten staan de zaken er minder florissant voor. ,,Het moet ook geen enorme periode gaan duren”, zegt Van den Broek daarover.

PSV heeft momenteel onder meer lagere inkomsten uit kaartverkoop, stadionexploitatie en merchandising. Ook komen de vergoedingen voor EK-spelers pas een jaar later binnen. Sponsoren zouden bovendien langer kunnen wikken en wegen over doorgaan of instappen, nu er sprake is van een crisis. Wat de effecten op de transfermarkt zullen zijn, is ook onduidelijk. De miljoenengekte zou bij langdurige inactiviteit enigszins kunnen wegebben. PSV is gedeeltelijk afhankelijk van het zogeheten voetbalbedrijf en probeert elk jaar een of meer lucratieve transfers te realiseren.

Worden de nu uitgestelde duels straks weer met publiek gespeeld, dan is voor een deel slechts sprake van verschoven inkomsten. Zo niet, dan zijn het uiteraard gemiste revenuen en hebben de clubs een stevige schadepost. Vorig seizoen haalde PSV ongeveer twee miljoen euro op door verkoop van losse kaarten voor alle nationale duels.