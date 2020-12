Geen afvalbak, maar de felbegeerde lotingbak voor standvastig PSV

Roger Schmidt vindt dat PSV verdiend door is: ‘Een verrassing na een moeilijke situatie’

0:40 ,,Ik ben heel blij en trots op het team”, zei PSV-trainer Roger Schmidt nadat zijn ploeg zich door winst op Granada (0-1) had gekwalificeerd bij de laatste 32 ploegen in de Europa League. ,,We hadden een moeilijke situatie in onze groep, die open was. Als je twee keer verliest in de eerste drie wedstrijden wordt het heel moeilijk. Ik vind dat we het verdiend hebben. Vandaag hadden we een heel goede houding op het veld.”