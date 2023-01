Geen Burnley, maar gewoon nog Jong PSV voor Jenson Seelt: ‘Ik kan wel chagrijnig gaan rondlopen, maar daar heeft niemand iets aan’

Geen Turf Moor in Burnley, maar gewoon nog De Herdgang in Eindhoven. Nu een transfer naar Engeland van de baan lijkt, draagt Jenson Seelt ook het komende half jaar het shirt van (Jong) PSV. De 19-jarige verdediger uit Ede baalt, maar hij zeurt niet en blijft dromen.

Wekelijks voetballen voor zo’n 20.000 uitzinnige fans. Beuken, rennen en vliegen in een typische Engelse atmosfeer. En als klap op de vuurpijl misschien wel promoveren naar de Premier League. Zijn droomcompetitie.

Voorlopig blijft het daadwerkelijk een droombeeld voor Jenson Seelt. Een tussentijdse overstap naar Burnley FC is vorige week afgeketst. PSV heeft een miljoenenbod - inclusief bonussen oplopend naar 2,2 miljoen euro - van de huidige koploper van de Championship afgeslagen.

Quote Natuurlijk baalde ik en had ik frustra­ties, dit was voor mij een mooie kans. Maar ik wist ook dat het belangrijk was snel de knop om te zetten Jenson Seelt (19)

,,PSV en Burnley hebben veel gesprekken gevoerd, maar uiteindelijk zijn de clubs niet tot een akkoord gekomen. Het lijkt in de laatste dagen van de transferperiode ook niet meer rond te komen”, zegt Seelt, wiens contract in Eindhoven nog doorloopt tot de zomer van 2024.

Teleurstelling

De Edenaar zet zich met frisse tegenzin over de teleurstelling heen. De kopsterke verdediger - 192 centimenter lang - blijft ook na de afgeketste transfer alles geven voor PSV, zegt hij stoïcijns.

,,Ik heb met mijn ouders, vrienden en zaakwaarnemer over de situatie gesproken. Natuurlijk baalde ik en had ik frustraties, dit was voor mij een mooie kans. Maar ik wist ook dat het belangrijk was snel de knop om te zetten. Ik kan wel chagrijnig gaan rondlopen, maar daar heeft niemand iets aan.”

Van Fortissimo naar PSV

Seelt doet zijn verhaal op De Herdgang. De voormalig jeugdspeler van het Edese Fortissimo (,,Mijn vader Dennis voetbalde daar in het eerste elftal”) loopt sinds 2017 rond op het trainingscomplex van PSV. Daarvoor heeft hij vijf jaar in de opleiding van NEC gevoetbald.

Sinds anderhalf jaar woont de Edenaar op zichzelf in Eindhoven. ,,Ik heb een paar jaar met de trein op en neer gereisd tussen Ede en Eindhoven. Dat waren lange dagen. Ik zat ook een tijdje in een gastgezin, twee dagen in de week.”

Jenson Seelt (rechts) bedankt het meegereisde publiek na zijn debuut voor PSV 1.

In de wachtkamer na debuut

Seelt heeft inmiddels 50 optredens in het betaalde voetbal achter zijn naam staan, waarvan 49 in het shirt van Jong PSV. Hij is voor zijn gevoel toe aan een volgende stap in zijn carrière. Een doorbraak bij PSV 1 lijkt echter ver weg. Sinds zijn debuut in de hoofdmacht, vorig seizoen in het slotduel bij PEC Zwolle (1-2 zege), zit hij in de wachtkamer. De centrumverdediger komt niet voor in de plannen van hoofdtrainer Ruud van Nistelrooij.

,,Afgelopen seizoen ben ik onder trainer Roger Schmidt eigenlijk de hele tweede seizoenshelft betrokken geweest bij het eerste elftal. Ik trainde veel mee, ging mee met wedstrijden. Ik zat lange tijd tegen mijn debuut aan en kreeg uiteindelijk tegen PEC mijn kans. Een heel mooie dag, alleen jammer dat mijn ouders daar niet bij waren. Ze gaan altijd overal mee naartoe, maar waren toen net op vakantie. Ze hebben de wedstrijd wel live op televisie gezien en waren na afloop heel blij voor me. Mijn debuut gaf een enorme boost.”

Dit seizoen moet Seelt het tot zijn teleurstelling doen met speelminuten bij Jong PSV. Eenmaal is hij opgenomen in de wedstrijdselectie van PSV 1, voor het Europese duel bij Bodø/Glimt. ,,Dit seizoen is voor mij een stuk lastiger. Voor de winterstop trainde ik nog wel regelmatig mee met het eerste elftal, de laatste tijd minder. Bij Jong PSV heb ik wel gewoon m’n ding gedaan en ben ik opgevallen. Ook met goals (dit seizoen vier, MvS).”

Quote Ik vond het de eerste week heel apart om met grote spelers als Mario Götze en Ibrahim Sangaré op het veld te staan Seelt

Trainen met Götze en Sangaré

De Edenaar kan zich zijn eerste trainingen bij PSV 1 nog goed herinneren. ,,Ik vond het de eerste week heel apart om met grote spelers als Mario Götze en Ibrahim Sangaré op het veld te staan, maar ik leerde ze vanzelf beter kennen. Het verschil in niveau viel me mee, ik trok me er snel aan op. Natuurlijk, het tempo ligt hoger. En je staat tegen spelers die fysiek volgroeid zijn en meer power en snelheid hebben. Na een paar weken raakte ik daar aan gewend.”

Ook de duels met Cody Gakpo (nu Liverpool) blijven hem bij. ,,Zulke spelers zijn zó slim in hun loopacties. Daar word ik beter van. Ik kijk op televisie veel naar verdedigers als Thiago Silva en Ibrahima Konaté, maar in de praktijk leer je toch het meeste.”

Quote Ik heb vertrouwen in mezelf en heb het gevoel dat er komende zomer nog mooiere opties kunnen komen Seelt

Mooiere opties

Seelt kan bij Jong PSV en in de Keuken Kampioen Divisie evenwel nog veel leren, zegt hij dan. ,,Ik heb me de afgelopen jaren seizoenen goed ontwikkeld. Ook op persoonlijk vlak. Ik probeer te genieten van het proces, ook van de kleine dingen. Zoals een oefenpartij op de training die lekker gaat, het plezier met teamgenoten of een geslaagde actie tijdens een wedstrijd. Ik heb vertrouwen in mezelf en heb het gevoel dat er komende zomer nog mooiere opties kunnen komen.”