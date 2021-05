Geen ‘dubbel’ voor Bruma: PSV en hij wachten op Olympiakos

Jong PSV wil in Almere het beste beloften­team van dit seizoen worden

12 mei Jong PSV wil woensdagavond met een zege op Almere City FC eindigen als beste beloftenteam in dit seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Bij een overwinning zijn de Eindhovense beloften daarvan verzekerd. Makkelijk zal dat niet worden, omdat de formatie uit Flevoland nog kans maakt op promotie via plek twee.