Geen ritme, wél meteen rendement: Thorgan Hazard houdt ‘dubbele gevoelens’ over aan debuut voor PSV

Hij stond nog geen vijf minuten in het veld, of Thorgan Hazard (29) had zijn eerste doelpunt voor PSV al te pakken. De Belg maakte de 0-2 tegen Feyenoord, maar het was niet genoeg, tot afgrijzen van de buitenspeler zelf. Wel koesterde Hazard zijn eerste speelminuten sinds het WK met België.

De laatste keer dat Hazard in actie kwam? Dat was tijdens het WK met de nationale ploeg van Belgie: in de laatste groepswedstrijd deed hij nog ruim een halfuur mee, nadat hij tegen Marokko ook al 74 minuten had gespeeld. Bij Borussia Dortmund, de club waar PSV hem van huurt, was zijn perspectief op speeltijd al langer vertroebeld: de buitenspeler speelde daar in november voor het laatst. ,,Ik heb geen ritme, maar ben wel fit. Het plan was om nu dertig minuten te spelen en van daaruit weer verder te gaan werken en beter te worden”, zei Hazard tegen ESPN.

Quote Normaal schiet ik altijd naar de verre hoek, maar nu had ik het gevoel om de bal links te schieten Thorgan Hazard, PSV

Goud waard

Het jongere broertje van Real Madrid-speler Eden kwam in de 61ste minuut in het veld en zag hoe PSV enkele minuten later met tien man kwam te staan door een gemene tackle van Armando Obispo. Toch was zijn eerste individuele actie direct goud waard: nadat Luuk de Jong de bal op Hazard speelde, sneed hij naar binnen, zocht hij de korte hoek en passeerde hij Timon Wellenreuther. ,,Normaal schiet ik altijd naar de verre hoek, maar nu had ik het gevoel om hem links te schieten. Ik ben blij dat ik mijn team daarmee heb kunnen helpen”, stelde hij.

Hazard zei ook: hij had liever niet gescoord en toch gewonnen. Anderzijds lag PSV de hele wedstrijd al onder vuur in Rotterdam en was een gelijkspel nog niet zo'n gek resultaat. Maar het voelde volgens Hazard anders omdat de achterstand in de slotfase nog weg werd gegeven. Vandaar zijn ‘dubbele gevoelens’. ,,Na die 0-2 hebben we echt als team verdedigd, maar je weet dat het met één man minder moeilijk is om te winnen. Ze blijven maar drukken en er kwam een hele hoop extra tijd bij... Toch heb ik een ploeg gezien waarin iedereen voor elkaar wil vechten.”

Volledig scherm Thorgan Hazard kwam na 61 minuten in het veld bij PSV, een paar minuten later kreeg Armando Obispo een rode kaart. © Pro Shots / Kay Int Veen