'Geen sprake van kampioensstress bij PSV'

PSV kreeg vorige week een flinke knauw in de race om de landstitel. Op bezoek bij laagvlieger Willem II ging de ploeg van Phillip Cocu met liefst 5-0 de boot in. Omdat het Ajax een dag later tegen sc Heerenveen wél lukte om te winnen, bedraagt de voorsprong van de Eindhovenaren op de concurrent uit Amsterdam nog zeven punten. Volgens de bezoekers van ED.nl hoeft PSV zich vooralsnog geen al te grote zorgen te maken. 60% van de ruim 1.000 stemmers denkt dat Cocu en zijn manschappen niet te kampen hebben met enige vorm van kampioensstress.