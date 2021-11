Gehavend Jong PSV mag brilstand tegen NAC best koesteren

Jong PSV en NAC hebben maandagavond in Eindhoven de punten gedeeld. Beide ploegen kwamen niet tot scoren en bewezen zichzelf door de nodige slordigheden geen dienst. Jong PSV hoefde zich door tal van blessures in de selectie (van onder meer Fofana, Sambo, Van de Blaak, Bakayoko, Oppegard en Thomas) zeker niet te schamen voor de brilstand tegen de Bredanaars, toch een grote naam in de Keuken Kampioen Divisie.

Voor rust was er niet veel te beleven op een lege Herdgang. NAC kreeg de grootste kans, maar vlak voor doelman Maxime Delanghe konden de Bredanaars het net niet vinden. Jong PSV kwam er een paar keer uit, waarbij Dante Sealy met een paar goede acties opviel.

Na de pauze waren er meer kansen en verzuimde Mathijs Tielemans namens Jong PSV de voorsprong aan te tekenen. De Veldhovenaar speelde de bal iets te ver voor zich uit op het moment dat hij van een verkeerde pass bij NAC wilde profiteren. Daarna liet Kaj de Rooij namens NAC de bal op de lat landen. Hij had Delanghe al geklopt, maar had de pech dat het aluminium in de weg stond.

Slordig

NAC zakte voor rust volop in, maar zocht daarna de aanval. Het leverde een paar mogelijkheden op, maar geen goals. Het leidde voor Jong PSV tot kansen om in de counter toe te slaan, maar de jonge Eindhovenaren speelden het een paar keer slordig uit. In de eerste fase van de tweede helft was Jong PSV aan de bal sowieso niet sterk.

Tot een kwartier voor het eind gebeurde er weinig, waarna een poeier op de lat van De Rooij de boel weer wat ontdooide. Scheidsrechter Gansner floot Jong PSV daarna om curieuze redenen terug, nadat Dante Sealy een aanval had opgezet. Hij kreeg zelfs geel, wat helemaal zwaar bestraft leek.

In de slotfase kreeg Ismael Saibari nog een goede kans, maar hij schoot over. Tegenvaller voor Jong PSV was dat Johan Bakayoko al na 27 minuten uitviel met een blessure.

Opstelling Jong PSV:

Delanghe - Markelo Seelt Vos Bahadir (66. Comenencia) - Kjølø Matuta (46. Nassoh) Tielemans - Bakayoko (27. Antonisse Saibari Sealy (88. Touré)