Gekraakt en al bijna begraven PSV spuwt genoeg vuur om in de eredivisie nog wat licht te zien

Het Philips Stadion is dit seizoen soms een soort roulettebak. Waar het wedstrijdverloop in veel thuisduels vroeger zo vaak te voorspellen was - PSV snel op voorsprong, controle en drie punten - is nu bijna nooit duidelijk waar en wanneer het balletje gaat vallen. Saai is het met de ploeg van Roger Schmidt zelden. En PSV weet in eigen huis linksom of rechtsom toch vaak de zaak de goede kant op te sturen, dat moet je het team absoluut nageven.