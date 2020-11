Gelegenheidsback Thomas na simpele zege op ADO: ‘Ik heb zo'n situatie ook nog nooit meegemaakt’

videoNee, Ryan Thomas speelde zelden in zijn loopbaan als rechtsback. Maar trainer Roger Schmidt had door alle coronaproblemen nu eenmaal weinig keus tegen ADO Den Haag. ,,Het gebeurt niet vaak, maar het ging wel oké volgens mij”, zei Thomas bescheiden. Hij maakte nog op fraaie wijze de 3-0.

Thomas moest even in zijn geheugen graven toen hem werd gevraagd wanneer hij voor het laatst als rechtsback had gespeeld. Toen Ibrahim Afellay vorig seizoen tegen Fortuna Sittard zijn rentree bij PSV maakte, verhuisde Thomas het laatste halfuur naar die positie. En bij PEC Zwolle waren ooit zeven of acht verdedigers geblesseerd, waardoor hij eens als vleugelverdediger speelde. ,,Verder heb ik er nooit gespeeld. Ik heb zo'n situatie als deze ook nog nooit meegemaakt, met zoveel spelers die ontbreken. Ik vind dan ook dat we het goed gedaan hebben.”

Quote Ik heb zo'n situatie als deze ook nog nooit meegemaakt Ryan Thomas

ADO was precies de juiste tegenstander voor PSV, dat negen spelers miste vanwege het coronavirus. Nog eens vier spelers ontbraken wegens blessureleed. Mede door die problemen en de naderende Europese ontmoeting met PAOK Saloniki deed de club een verzoek om de wedstrijd uit te stellen. Of dat nog invloed had op Thomas zijn voorbereiding? ,,Om eerlijk te zijn, hebben we altijd in gedachten gehouden dat we zouden gaan spelen. De club heeft het nog wel geprobeerd, maar stuitte op een muur bij de KNVB. De bond wilde ons niet helpen.”

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Ryan Thomas scoorde op aangeven van Richie Ledezma. © EPA

Kleine pijntjes

Trainer Roger Schmidt zei dat het voor sommige spelers wel ‘een beetje tricky’ was om te spelen, Thomas was onlangs ook nog geblesseerd, maar wilde niet klagen. ,,Iedereen heeft kleine probleempjes en pijntjes. Daarom heeft de club ook geprobeerd om het door te schuiven en ons iets meer pauze te geven. Maar we blijven gaan.”

En inderdaad, Thomas en zijn ploeggenoten bleven gaan tegen ADO, dat wel erg weinig weerstand bood. PSV had het duel volgens Thomas al voor rust moeten beslissen, maar deed dat uiteindelijk in de tweede helft. De gelegenheidsback maakte zelf in de 84ste minuut met een fraaie knal de 3-0, Madueke maakte daarna nog 4-0.

Volledig scherm Ryan Thomas speelde zondag als rechtsback tegen ADO Den Haag. © BSR Agency