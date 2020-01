Gemankeerd PSV werkt toe naar eerste duel van 2020, met Club Brugge

Het maakt de weg vrij voor een voorhoede met Bruma in de punt van de aanval, geflankeerd Cody Gakpo en Ritsu Doan. PSV trainde deze week ook een keer met Noni Madueke in de basisploeg. De 17-jarige Brit maakt bij de oefenvormen een goede indruk en dat geldt ook voor zijn jonge ploeggenoten van Jong PSV.

Jorrit Hendrix en Ryan Thomas sloegen deze week een training over en het is afwachten of zij inzetbaar zijn. Michal Sadílek herstelt op dit moment in Nederland van een buikwandblessure. Hij zal normaal gesproken niet meer als linksback in actie komen bij PSV en kan dan proberen zijn kans te pakken op het middenveld.