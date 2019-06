Gemiddeld eredivisiesalaris zit weer in de lift en bedraagt nu 290.000 euro per jaar

Het cijfer is van belang bij de vaststelling wat spelers die niet uit de EU afkomstig zijn minimaal moeten verdienen. Voor 18- en 19-jarigen zonder EU-paspoort ligt dit bedrag nu op 218.000 euro per jaar en voor spelers van 20 en ouder is het bedrag minimaal 436.202 euro per jaar. De spelerssalarissen zitten na een daling in het begin van dit decennium weer in de lift. Spelers van Ajax en PSV worden bovengemiddeld betaald, spelers uit ploegen in het rechterrijtje moeten het vaak met veel minder doen.