‘Gentleman’ Eran Zahavi over PSV: ‘De corona-impact is vooral mentaal groot’

De wedstrijd tegen Vitesse draaide zondagmiddag voor PSV uit op een regelrechte sof. Voor het verlies in Arnhem golden natuurlijk verzachtende omstandigheden, maar aan de eindstreep praat er straks geen mens meer over. Eran Zahavi (33) is ervaren genoeg om die processen te kennen. ,,Ik denk dat we niet hoefden te verliezen”, vond de centrumspits. ,,Een gelijkspel was zeker mogelijk. Vitesse deed het wel gewoon goed, waardoor we moeite hadden om ruimtes te vinden en kansen te creëren.”

Impact

Een besmetting met het corona-virus hield hem even van de velden: Zahavi was na een interland met Israël geveld. Zes PSV-ploeggenoten zaten gisteren nog thuis, omdat ze ook met een corona-besmetting te maken hebben. ,,Vooral mentaal is de impact op onze groep groot. We missen veel goede spelers, maar elke keer als je een test doet ben je ook weer bezorgd. Als coach kun je niet eens een team meer samenstellen. Ik kan alleen maar hopen dat dit snel stopt en dat we op korte termijn weer met onze volledig ploeg samen kunnen zijn.” Veel corona-symptomen had hij niet. ,,Ik voelde me niet super, maar heb vorige week tegen Slowakije toch gewoon gespeeld (met Israël, red.). Dat ging zo slecht nog niet”, zei hij met een glimlach. Zahavi produceerde in die interland een hattrick, met het corona-virus dus in zijn lichaam.

Niet slecht

De afgelopen anderhalve week had hij ook het liefst met zijn medespelers doorgebracht. ,,Ik voelde me niet slecht en had zeker op het veld kunnen staan”, gaf hij aan, maar hij hield zich aan de geldende regels. Zondag kon hij weer proberen om te scoren, maar doorkruiste scheidsrechter Bas Nijhuis in extremis de plannen van Zahavi. ,,We gingen vol voor de winst, maar moeten verbeteren”, zei hij over het spel van PSV. ,,We moeten elkaar nu niet de schuld geven en ook de scheidsrechter respecteren”, zei hij. ,,Ik vind wel dat hij een verkeerde beslissing heeft genomen aan het einde, door de penalty in te trekken. Zelf bakkelei ik nooit met een arbiter. Hij maakt een fout en misschien doet hij het beter in de toekomst en misschien hebben we daar dan ook weer voordeel van. Daar moeten we nu niet teveel over nadenken.”



Trainer Roger Schmidt gaf zijn spits de complimenten na zijn relaas over de eindfase van Vitesse-PSV. ,,Hij is een echte gentleman.” Schmidt zelf was een stuk minder vleiend bij zijn commentaar op Nijhuis.