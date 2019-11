Georginio Wijnaldum dwong het gezag van een minister van staat af

Als er ooit een speler door de voordeur weg is gegaan bij PSV, dan is het wel Georginio Wijnaldum. Een man die het personeel van de club in 2015 mee liet delen in het succes van zijn transfer naar Newcastle United. Dat gebeurde met een even simpele als aardige en bijzondere geste, door iedereen een degelijke fles wijn te bezorgen. Absoluut geen decadentie of dikdoenerij, maar gewoon een puur gebaar uit dankbaarheid. Mooi, omdat de eenvoud van oprechte erkentelijkheid - net als in de normale wereld - niet altijd gewoonterecht is in de vluchtige voetballerij.

Wijnaldum had het helemaal niet makkelijk in zijn eerste periode bij PSV en verloor onder trainer Dick Advocaat in zijn tweede seizoen in het Philips Stadion zelfs tijdelijk zijn basisplaats. Op het middenveld was niet altijd plek voor hem en hij ging soms naar de rechterflank voorin. Een parkeerplaatsje, zoals Aad de Mos placht te zeggen. Het jaar daarvoor - zijn beginseizoen bij PSV - viel ook al tegen, met het ontslag van trainer Fred Rutten als dieptepunt. Zijn derde voetbaljaar in Eindhoven (seizoen 2013-2014) ging door een hernia grotendeels naar de bliksem. Een sportief rampjaar voor de Eindhovenaren, die ternauwernood de play-offs voor Europees voetbal ontliepen.

Culturen

Seizoen 2014-2015 was het seizoen van de wederopstanding van PSV en Wijnaldum. In het veld stond een aanvoerder en onomstreden basisspeler, op een middenveld met Andrés Guardado en Adam Maher. Wijnaldum was buiten de lijnen een speler die iedereen in de selectie bij elkaar kon houden en voetballers uit alle culturen aansprak. Als speler en als mens paste hij uitstekend in Eindhoven, waar hij in de toekomst altijd terug zal kunnen keren. Datzelfde geldt voor hem uiteraard bij Feyenoord, waar Wijnaldum in 2011 wegging. Hij wilde dat de Rotterdammers een nette transfersom voor hem zouden krijgen en deed daarnaast een donatie aan de jeugdopleiding. Niet om de gemoederen te bedaren na zijn overgang naar PSV, maar gewoon recht uit het hart.

Zo sprak hij ook in de voorbereiding van de ‘feestwedstrijd’ Nederland-Estland van dinsdagavond. Elke lettergreep waarin hij het racistische gedrag op de tribunes bij FC Den Bosch-Excelsior en het vervolg daarop taxeerde, was spijker-kop-raak en kwam óók recht uit het hart. Hier sprak iemand die even hetzelfde gezag als een minister van staat wist af te dwingen en zijn gehoor ademloos maakte.