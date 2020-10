Gerbrands in gesprek met regionale topmannen: media-druk bij PSV verschilt nogal met die van bedrijven

EK in 2021 PSV'er Zahavi mist penalty en ziet EK-droom Israël uiteenspat­ten

9 oktober Het was een donderdagavond om snel te vergeten voor Eran Zahavi. De 33-jarige PSV-nieuweling miste in de confrontatie met Schotland als enige in de beslissende strafschoppenserie, waardoor Israël volgend jaar ontbreekt op het EK.