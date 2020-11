Gerbrands over komst Götze: ‘Vroeg nog aan John de Jong of hij had begrepen dat zijn bedrag voor twee jaar was’

Algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV was donderdagavond te gast bij Supportersvereniging PSV, dat een speciale talkshow had georganiseerd wegens het 100-jarig bestaan. Hij ging met onder anderen voorzitter Harrie Timmermans in gesprek over het belang van de jarige supportersclub - de oudste van Nederland - en ging ook in op de recente transferperiode en de verwachtingen voor de winterstop.

Gerbrands vertelde nog eens zijn verhaal rondom de transfer van Mario Götze, op de slotdag van de transfermarkt in oktober. ,,Ik wist om tien uur in de morgen op de dag dat hij naar ons kwam nog niet eens dat hij in beeld was. John de Jong kwam toen mijn kamer binnen en vertelde dat hij en onze coach een gesprek hadden gehad over Götze. We hebben niet zo heel veel geld meer, bied hem maar wat zei ik. We zien wel hoe het uitpakt en waarschijnlijk ben je er binnen een uur weer vanaf.”

Snackbarhouder

Dat scenario kwam niet uit, integendeel. ,,Om twaalf uur kwam John mijn kamer weer binnen en vertelde hij dat Götze het zou doen. Toen heb ik nog gevraagd of hij begrepen had dat het bedrag voor twee jaar was. Ik heb daarna ook de raad van commissarissen nog gebeld, die precies dezelfde reactie had. Is dat die Götze die we kennen, klonk het. Uiteindelijk kwam er in de avond een hype omdat een snackbarhouder hem had gezien. Meestal vind je het niet leuk dat iets uitlekt, maar nu was het een hype en die is alleen leuk als het lukt.”

Gerbrands liet ook nog doorschemeren dat PSV niet van plan is om dit jaar - gezien de korte winterstop - een lang trainingskamp te beleggen. ,,We eindigen laat en beginnen vroeg. We zullen wel moeten doortrainen en het intern moeten organiseren dat de spelers fit zijn.” Van de winterse transfermarkt verwacht hij op voorhand geen schokkende zaken, al is het nooit te voorspellen. ,,We zijn geen grote voorstanders van externe transfers in deze periode. Wel zijn er enkele spelers die uit hun contract lopen en mogelijk doen zich kansen voor. Op voorhand hopen we deze selectie in stand te houden. Als er zich kansen voordoen of spelers weggaan, doen we misschien andere dingen.”