Gerbrands: PSV heeft een ‘wereldwijde primeur in sportmarketing’

Het is heel groot nieuws in de regio Eindhoven. De nieuwe samenwerking die vijf grote partijen met PSV aangaan, waarmee de voorkant van het shirt van PSV wordt gesponsord, is volgens algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV ‘een wereldwijde primeur in sportmarketing’.

PSV haalde maandag vertegenwoordigers van de vijf partners via een rit met de spelersbus op en organiseerde daarna met hen een persconferentie. Philips, Jumbo, ASML, VDL en High Tech Campus Eindhoven lichtten daarna hun plannen toe. De samenwerking mondt uit in een nieuwe naam op het PSV-shirt: ‘Metropoolregio Brainport Eindhoven’. Een naam die er komt om de regio uit te dragen en alle technologische ontwikkelingen in Zuidoost-Nederland wereldwijd en nationaal beter te laten zien. Daarnaast vinden de partijen topvoetbal belangrijk voor een goed vestigingsklimaat, wat ervoor kan zorgen dat hoogopgeleide ingenieurs naar Eindhoven willen komen. En er willen blijven.

Enthousiasme

De partijen leggen hetzelfde bedrag in en hebben zich voor meerdere jaren verbonden aan PSV. Hoeveel geld ze inleggen, is nog niet bekendgemaakt, maar het is meer dan de 6 miljoen euro die huidig hoofdsponsor energiedirect.nl jaarlijks inlegde. De samenwerking is niet ‘exclusief’. Dat wil zeggen dat meerdere partijen kunnen aan- of afhaken. PSV heeft goede hoop dat zich op korte of lange termijn meerdere nieuwe kandidaten voor een samenwerking gaan melden. DAF en NXP zijn daarvoor logische namen. Binnen die bedrijven was ook enthousiasme om aan te haken, maar de topmensen in Nederland stuitten op tegenstand in Amerika, waar de aandeelhouders zitten.

PSV noemt de nieuwe samenwerking met zogeheten ‘Premium Partners’ uniek. Hoe de sponsoring door de bedrijven precies door PSV wordt ingevuld, wordt de komende periode nog bepaald. Het concept is in principe oneindig, zo gaf commercieel directeur Frans Janssen van PSV aan. Hij kon niet zeggen hoe lang de vijf ‘oprichters’ zich aan PSV hebben verbonden, maar het gaat wel om meerdere jaren. ,,Dit is weer een bewijs van hoe we met elkaar omgaan in deze regio”, aldus Janssen. ,,In tijden dat het goed gaat, maken we elkaar sterker en in lastige tijden helpen we elkaar.”