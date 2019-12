Gerbrands: PSV richt zich vanaf nu op de tweede plaats en het bekertoernooi

,,Het is duidelijk dat we gezien de resultaten echt wel een issue hebben bij PSV”, zei hij tegenover Fox Sports. ,,Het is een serie die niet past bij onze club. Wat je nu ziet is een hele turbulente en complexe buitenwereld. Het is heel heftig wat er allemaal gebeurt aan meningen en de sociale media gaan helemaal los. In die wereld moet je elke keer proberen om voor PSV de beste beslissingen te nemen. Ook dat is een dun lijntje, want we realiseren ons echt wel dat dit niet bij PSV past.”