Gerbrands vindt dat PSV nog verantwoord door kan gaan: ‘Gezondheid gaat uiteindelijk boven alles’

PSV heeft het momenteel zwaar. De Eindhovense club verloor twee keer op rij en - zeker niet onbelangrijker - de nieuwe corona-uitbraak slaat het Philips Stadion bepaald niet over. Na elke testronde is het momenteel spannend of er een of meerdere besmettingen opduiken. Woensdag reist het team van Roger Schmidt naar Cyprus, waarbij pas in de morgen duidelijk wordt wie allemaal coronavrij zijn en dus mee mogen reizen.

Medische staf

Algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV snapt de bezorgdheid over de corona-situatie bij zijn club, maar vindt het nog wel verantwoord dat er gevoetbald wordt. ,,Onze medische staf is daarin leidend. We hebben bij PSV de beschikking over geëquipeerde dokteren en zij waken over de gezondheid van onze mensen. We hebben eerder dit jaar samen afspraken gemaakt, waarbij het kabinet op advies van het OMT de spelregels aangeeft en de KNVB namens de voetballerij een centrale rol heeft.”

Persoonlijke afwegingen, bijvoorbeeld van Gerbrands zelf, mogen die voorschriften volgens hem niet doorkruisen. ,,Zelf word ik ook drie keer per week getest. Onze beroepsgroep is samen met de zorg misschien wel de sector die het beste in de gaten gehouden wordt. Voor de uitslag van zo'n test ben ik niet bevreesd of angstig. Iedereen bij de club doet er namelijk alles aan om een besmetting te vermijden, is mijn indruk. Ik ook. Heb je dat gedaan en toch het virus opgelopen, dan wil dat niet zeggen dat je gefaald hebt. Hoewel ik geen viroloog ben, weet ik wel dat honderd procent veiligheid niet bestaat. Ook bij ons zijn er spelers die alles en iedereen vermeden en er niets van snappen dat ze het virus opgelopen hebben. Ik ga uit van de professionaliteit van onze spelersgroep, die continu gewaarschuwd wordt en ook verantwoordelijkheid moet nemen.”

Dat gebeurt volgens hem en dat vindt Gerbrands ook belangrijk. ,,Het betaald voetbal mag - in tegenstelling tot andere bedrijfstakken en de meeste (amateur)sporten - doordraaien. Van ons mag dus ook iets verwacht worden. We worden nu in de beeldvorming een beetje afgerekend, omdat er een aantal besmettingen bij ons was. Het is juist een bevestiging dat de systematiek die we met z'n allen hebben afgesproken werkt. De meeste mensen gaan pas naar een teststraat als ze klachten hebben. Onze spelers worden voor elk duel uitvoerig getest en een aantal is positief bevonden, terwijl ze totaal geen klachten hadden. Alles wordt gemeten en bij PSV gelden sinds maart allerlei forse beperkingen, waardoor we de risico's minimaliseren.”

Aan de buis gekluisterd

De PSV-directeur denkt dat het betaald voetbal onder de huidige omstandigheden door kan blijven gaan. Hij denkt ook niet dat het kabinet komende week de profstadions weer sluit. Sport houdt miljoenen mensen aan de buis gekluisterd, wat het risico op het doorgaan van betaald voetbal volgens voorstanders zou kunnen rechtvaardigen. Tegenstanders vinden dat ook de voetballerij een offer moet kunnen brengen. ,,Het is een heel complexe situatie, dat zeker”, zegt Gerbrands. ,,Voor ons is het belangrijkste dat we ons aan alle spelregels houden en dat hebben we vanaf dag één gedaan. Daarbij geldt in sportief opzicht dat wedstrijden gewoon doorgaan als we voldoende mensen hebben. We zoeken geen excuses omdat mensen er niet zijn. Dat hebben we onder mijn leiding bij PSV nooit gedaan en ook nu niet.’’ Vanaf woensdag zit PSV weer in een zogeheten ‘bubbel’, waarin het risico op een besmetting klein lijkt. ,,Absolute zekerheid is er niet”, weet ook Gerbrands. ,,We komen in een vliegtuig, in een hotel. Zeg het maar. De risico's zijn niet volledig te elimineren. Wel kun je ze minimaliseren en daar zijn we volop mee bezig. Spelers die positief getest zijn en daarna weer negatief, komen niet zomaar terug. Door onze medici zijn veilige marges vastgesteld en daardoor kon en kan het voorkomen dat spelers soms langer dan één wedstrijd afwezig zijn. Gezondheid gaat uiteindelijk boven alles.”

Volledig scherm Wim Kieft in gesprek met Toon Gerbrands, bij de presentatie van het laatste boek van de algemeen directeur: 'Soms is alles wel eens waar'. © BSR Agency