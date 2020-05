Gerbrands wil andere machtsverdeling in het voetbal: ‘Duidelijk is dat dit het niet is’

De huidige periode leent zich bij uitstek om de overkoepelende machtsstructuren in het Nederlands betaald voetbal tegen het licht te houden. Dat stelde algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV maandag in een persbijeenkomst bij de club. Hij constateert dat door de huidige structuur een minderheid van drie of vier clubs alles weg kan blazen wat misschien wel de grote meerderheid wil. ,,We hebben een poldermodel en dat werkt nu niet”, constateert hij.

Ook voor de crisis kraakte Gerbrands al regelmatig de machtsverdeling in de sector. De manier van besturen, de zogeheten ‘governance’, moet volgens hem aangepakt worden. ,,Voor sommige dingen is de KNVB aan zet en dan weer de ECV (overkoepelende organisatie van eredivisieclubs). Duidelijk is dat dit het niet is. Ik zie meer in het Premier League-model, waarin een directie gewoon beslissingen kan nemen. Er was de afgelopen periode geen totaalbeleid en er is veel met hagel geschoten, ondanks alle goede bedoelingen.”

Staffels

Gerbrands moet momenteel zelf ook bij PSV stevige besluiten nemen en met de spelersgroep werkt hij de laatste details van een salariskorting uit. De verwachting is dat PSV het model van spelersvakbond VVCS en werkgeversorganisatie FBO volgt. Dat betekent dat er via staffels ingeleverd wordt en sommige spelers twintig procent van hun laatstverdiende euro offeren. ,,Wij kregen kritiek dat we hierover al met onze spelersgroep gingen praten. Dat vind ik raar. Bij PSV spreken we elkaar elke dag en ik heb aangegeven hoe de club ervoor staat. Als spelen zonder publiek een jaar duurt, kost ons dat 30 miljoen euro.”



Via een salariskorting kan PSV op jaarbasis 3 miljoen euro besparen. ,,Het heeft ook een signaalfunctie en met de korting lossen we ongeveer tien procent van het probleem op. Er is dus nog steeds negentig procent over. Dat doen we samen met bijvoorbeeld supporters en sponsoren en met onze ondernemingsraad zijn we ook in gesprek over de andere medwerkers. Eerder hebben we als directie ook een stap gezet door salaris in te leveren. Door de transfer van Steven Bergwijn konden we het vorige seizoen nog wel goed afronden, maar we gaan geen mega-bedragen overhouden.”