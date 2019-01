Gesloten PSV botst met eigen clubcultuur

PSV is de metafoor voor een aanraakbare club, hebben tal van Eindhovense clubcoryfeeën in de herfst van 2013 bepaald in een rapport over de identiteit van de club. Trainer Dick Advocaat had in het seizoen daarvoor liefst vier ‘besloten’ dagen op het trainingscomplex verordonneerd en dat schoot menigeen bij PSV in het verkeerde keelgat. ,,Daarna is er onder Phillip Cocu een goede balans gevonden tussen open en besloten trainen”, zegt voorzitter Harrie Timmermans van Supportersvereniging PSV.